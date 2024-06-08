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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лунделль о 2-м подряд финале Кубка Стэнли: «Поражение в прошлом сезоне стало очень ценным опытом. Мы воодушевлены написать новую историю»

В финальной серии турнира «Флорида» встретится с «Эдмонтоном». В прошлом сезоне «Пантерз» стали серебряными призерами соревнования, уступив «Вегасу» в решающей серии (1-4).

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