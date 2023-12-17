Рост заброшенных сельхозземель объяснили рекордным урожаем зерновых

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. В последние годы в России вырос урожай зерновых культур, поэтому нет необходимости в большом объеме сельхозземель, заявил директор центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.
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