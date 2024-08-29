ЦРУ признало, что обсуждает с Украиной действия ВСУ во время нападения на Курскую область

Киев несколько лет назад получил доступ к архиву спутниковых снимков, указали в спецслужбеВ Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США подтвердили контакты с Украиной по операции в Курской области.
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