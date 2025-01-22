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Трамп: Путин умный и не уважал Байдена, готов к встрече с ним «в любое время»

Трамп: Путин умный и не уважал Байдена, готов к встрече с ним «в любое время»

Новый президент США Дональд Трамп назвал умным русского лидера Владимира Путина и заявил о готовности к встрече с ним «в любое время».

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