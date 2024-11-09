Минобороны РФ: силы ПВО сбили за сутки два реактивных снаряда HIMARS и 67 дронов самолётного типа

Авиация ВКС, дроны-камикадзе, ракетчики и артиллеристы группировок Вооруженных сил России в течение суток поражали украинские энергетические объекты, осуществляющие электроснабжение военных предприятий, и аэродромы ВСУ.
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