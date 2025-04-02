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Царьград

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Живов: Под Суджей нашли изувеченные ВСУ тела детей в возрасте 6-10 лет

Живов: Под Суджей нашли изувеченные ВСУ тела детей в возрасте 6-10 лет

Волонтер Живов сообщил о чудовищной находке в Суджанском районе Курской области.Вооруженные формирования Украины, оккупировавшие приграничные районы Курской области, массово убивали детей из числа местного населения.

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