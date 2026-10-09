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Нижегородская правда

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Дезертира, убившего и расчленившего трёх женщин, задержали сотрудники ДПС

Дезертира, убившего и расчленившего трёх женщин, задержали сотрудники ДПС

Страшную находку обнаружили сотрудники ДПС, остановившие для проверки машину у Борского моста. Пока они проверяли документы у водителя, сидящий рядом пассажир внезапно выскочил и помчался прочь.

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