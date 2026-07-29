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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В 2026 году планируется построить, реконструировать и капитально отремонтировать

В 2026 году планируется построить, реконструировать и капитально отремонтировать более 200 км автомобильных дорог, а также мостов и путепроводов На сегодняшний день готовность объектов достигла 50%.

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