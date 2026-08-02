Светодиодные лампы перегорают через год, хотя рассчитаны на десятилетия. Продлеваем срок их службы

Светодиодные лампы обещают служить 10–20 лет, но многие выходят из строя гораздо раньше. Причина часто скрывается не в самих светодиодах, а в условиях их работы: перегреве, слишком высокой нагрузке и простых схемах питания внутри корпуса.
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