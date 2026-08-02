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Светодиодные лампы перегорают через год, хотя рассчитаны на десятилетия. Продлеваем срок их службы

Светодиодные лампы перегорают через год, хотя рассчитаны на десятилетия. Продлеваем срок их службы

Светодиодные лампы обещают служить 10–20 лет, но многие выходят из строя гораздо раньше. Причина часто скрывается не в самих светодиодах, а в условиях их работы: перегреве, слишком высокой нагрузке и простых схемах питания внутри корпуса.

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Комментарии
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Не дышите после включения лампы!!!
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1 м.
Модест
ниачом! Автор понятия не имеет о чём пишет.
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1 м.