Сегодня Власти США "трясет" от успехов России Посол РФ в США Анатолий Антонов По словам Антонова, американские власти "бегают" от серьезного разговора с ней, включая обсуждение инициатив президента Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- США убивают русских дистанционно: Сладков рассказал о смертельной технологии
- Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась - эксперт о победе в кратчайшие сроки
- "У ВСУ нет дефицита с составом и боеприпасами": Кинжальные бои, о которых молчат сводки
Свежие комментарии