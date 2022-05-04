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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

В Карелии снесли больше 160 руинированных зданий

Освободившуюся землю используют для строительства жилья и реализации инвестпроектовФото: Министерство имущественных и земельных отношений В Министерстве имущественных и земельных отношений Карелии рассказали о работе с руинированными объектами.

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