В Карелии снесли больше 160 руинированных зданий

Освободившуюся землю используют для строительства жилья и реализации инвестпроектовФото: Министерство имущественных и земельных отношений В Министерстве имущественных и земельных отношений Карелии рассказали о работе с руинированными объектами.
Освободившуюся землю используют для строительства жилья и реализации инвестпроектовФото: Министерство имущественных и земельных отношений В Министерстве имущественных и земельных отношений Карелии рассказали о работе с руинированными объектами.
Свежие комментарии