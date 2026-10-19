© Владимир Сергеев/РИА НовостиТелефонный разговор между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лукашенко призвал...
- ВТ В Казани на видео...
- МО: нанесены удар...
Телефонный разговор со всеми лидерами сразу или по очереди! Кто то там очередной пук издаст а у нас его тиражируют"!