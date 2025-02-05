Россия пока не получила образцы элементов, которые были обнаружены в самолете AZAL

Они требуют дополнительной проверки и экспертизы Согласно источнику в российской авиации, на который ссылается RT, образцы элементов, обнаруженных на разбившемся самолете AZAL, еще не поступили в Россию для проведения экспертизы.
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