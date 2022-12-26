Телеканал RTVI

273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Во дурь то! Трамваи не ходят, зато оружие бесперебойно поставляется. Где логика? Почему не уничтожены мосты через Дне...Инфографика: раке...
  • Галина Горюнова
    Кому нужны его извинения. Выгнать этого недоучку из страны и точка.РИА Новости опубл...
  • Teodor
    А сам то! Сам! Давно переобулся? Где твой "гневный, праведный" голос был, когда за штурвалом культуры сидел? Что сдел...Мединский назвал ...

Медведев написал статью о рисках мировой войны, отношениях с Западом и бессмысленных переговорах с Украиной

Дмитрий Медведев опубликовал в «Российской газете» статью, в которой высказался о ситуации на Украине и в мире, военной операции, отношениях России с Западом, а также рисках ядерной войны<strong>Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев <a href="https://rg.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх