Медведев написал статью о рисках мировой войны, отношениях с Западом и бессмысленных переговорах с Украиной

Дмитрий Медведев опубликовал в «Российской газете» статью, в которой высказался о ситуации на Украине и в мире, военной операции, отношениях России с Западом, а также рисках ядерной войны<strong>Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев <a href="https://rg.