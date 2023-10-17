Неслыханное поражение: Путин разгромил долгосрочные планы ЕС

Александр Гребнев Запад прозреет когда экономика рухнет без россии им не выжить Америка далеко да она на все эти страны что шестеро у ее ног плюет выкачав все что можно увести продать она просто закроет вход и живите как хотите и приползут на коленях к матушке России а она как добрая мать погладит по голове примет под свое крыло сейчас Казахстан на Россию выливает помои призывает убивать русских жаль Украина не научила плохой пример а не понимают не Армения не Казахстан Америка и туда пустила щупальца друзья хуже врагов обидно что простой народ страдает из за горя правителей с одной извилиной

Юрий Золотарев Этой евро-СУЧКЕ так и надо! Нельзя быть "цивилизованным наполовину". Нельзя ложью замазывать своё несовершенство.