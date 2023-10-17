Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Что Зеля, что Мунтя... жулики, бандиты, циники и педерасты... )))Секта друга Зелен...
  • Natalija Osminina
    То, что прописано - изменить нельзя.Казахстан всё. У ...
  • Вячеслав Дегтярев
    МДААААААААААААААА "Форумчане" какие же вы говнокидалы друг в друга, а что без обсиралова СЛАБО ?????????...... пишите...Евгений Сатановск...

Неслыханное поражение: Путин разгромил долгосрочные планы ЕС

Неслыханное поражение: Путин разгромил долгосрочные планы ЕС

Ситуация в мире меняется стремительно и на Западе всё больше людей начинают задаваться вопросом: как можно победить Россию в долгосрочной перспективе? Но что, если ответ на этот вопрос уже лежит на поверхности и его знает не Байден, не Боррель, не Лондон, не Брюссель, а именно Владимир Путин? Новый взгляд на ситуацию предложено изданием Business Insider и он порой выглядит несколько нестандартно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Гребнев
Запад прозреет когда экономика рухнет без россии им не выжить Америка далеко да она на все эти страны что шестеро у ее ног плюет выкачав все что можно увести продать она просто закроет вход и живите как хотите и приползут на коленях к матушке России а она как добрая мать погладит по голове примет под свое крыло сейчас Казахстан на Россию выливает помои призывает убивать русских жаль Украина не научила плохой пример а не понимают не Армения не Казахстан Америка и туда пустила щупальца друзья хуже врагов обидно что простой народ страдает из за горя правителей с одной извилиной
Ответить
16 час.
Юрий Золотарев
Этой евро-СУЧКЕ так и надо! Нельзя быть &quot;цивилизованным наполовину&quot;. Нельзя ложью замазывать своё несовершенство.
Ответить
15 час.
Natalija Osminina
Сам то Жопез понял, что сказал про &quot;игру в долгую&quot; на 70 лет и много поколений? Бремя белого человека истекло.  Пока &quot;европейцы будут &quot;затягивать пояса&quot;, такие как Бордель  может, слегка и подсохнут, а вот  худые сдохнут (следуя поговорке &quot; пока толстый сохнет - худой сдохнет&quot;. Вялые бледнолицые, неспособные ни к размножению, ни к управлению, вырождаются. И Халифат уже заглядывает в щелку приоткрытой двери  войны на Ближнем Востоке.  И лет через 10-15 он уже зайдет. И все будут рады приходу исламского порядка после времени беспредела,  когда арабы будут &quot;В карманах трупов будет шарить, Жечь города, и в церковь гнать табун, И мясо белых братьев жарить!…&quot;
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх