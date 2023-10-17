Ситуация в мире меняется стремительно и на Западе всё больше людей начинают задаваться вопросом: как можно победить Россию в долгосрочной перспективе? Но что, если ответ на этот вопрос уже лежит на поверхности и его знает не Байден, не Боррель, не Лондон, не Брюссель, а именно Владимир Путин? Новый взгляд на ситуацию предложено изданием Business Insider и он порой выглядит несколько нестандартно.
Неслыханное поражение: Путин разгромил долгосрочные планы ЕС
Комментарии
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Александр Гребнев
Запад прозреет когда экономика рухнет без россии им не выжить Америка далеко да она на все эти страны что шестеро у ее ног плюет выкачав все что можно увести продать она просто закроет вход и живите как хотите и приползут на коленях к матушке России а она как добрая мать погладит по голове примет под свое крыло сейчас Казахстан на Россию выливает помои призывает убивать русских жаль Украина не научила плохой пример а не понимают не Армения не Казахстан Америка и туда пустила щупальца друзья хуже врагов обидно что простой народ страдает из за горя правителей с одной извилиной
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16 час.
Юрий Золотарев
Этой евро-СУЧКЕ так и надо! Нельзя быть "цивилизованным наполовину". Нельзя ложью замазывать своё несовершенство.
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15 час.
Natalija Osminina
Сам то Жопез понял, что сказал про "игру в долгую" на 70 лет и много поколений? Бремя белого человека истекло. Пока "европейцы будут "затягивать пояса", такие как Бордель может, слегка и подсохнут, а вот худые сдохнут (следуя поговорке " пока толстый сохнет - худой сдохнет". Вялые бледнолицые, неспособные ни к размножению, ни к управлению, вырождаются. И Халифат уже заглядывает в щелку приоткрытой двери войны на Ближнем Востоке. И лет через 10-15 он уже зайдет. И все будут рады приходу исламского порядка после времени беспредела, когда арабы будут "В карманах трупов будет шарить, Жечь города, и в церковь гнать табун, И мясо белых братьев жарить!…"
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13 час.
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