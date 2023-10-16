В ООН сообщили об эвакуации из сектора Газа 600 тысяч беженцев

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) подтвердило данные о количестве беженцев, которых переместили в центральные и южные районы сектора Газа в результате обстрелов со стороны Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии