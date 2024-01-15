Место встречи Эрнста и ПИКа изменить нельзя, или Сергей Гордеев опять в деле

Выкупившее в сентябре 2023 года актив у офшора ООО "ВТБ Индустриальная Недвижимость" из дивизиона ВТБ продало его свежесозданной компании - ООО "Место встречи", в числе совладельцев которой оказался и Григорий Печерский - управляющий партнёр ADG Group, что и инициировал проект в 2014 году.