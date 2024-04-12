В Центре долголетия на Ярославской чествовали узников фашистских концлагерей

11 апреля весь мир ежегодно отмечал Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Алексеевском районе в Центре московского долголетия чествовали жителей, которые будучи детьми стали невольными свидетелями всего того, что называется фашизм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии