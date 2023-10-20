Надежды на Израиль не оправдались. Запад продолжит накачивать Украину оружием

Украина, несмотря на сложные условия, продолжает производить и модернизировать ракетное вооружение. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник в отставке Владимир Попов.
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