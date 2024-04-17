Повышенное внутричерепное давление: ЧТО делать

: Повышенное внутричерепное давление – это серьезная угроза для жизни больного. Регулярное давление на мозг нарушает его деятельность… Внутричерепное давление – это скопление или недостаток спинномозговой жидкости в определенной части черепной коробки, вызванное нарушением ее циркуляции.