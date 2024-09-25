В Бобруйске прошла встреча в рамках проведения акции, приуроченной ко Дню пожилых людей.

20 сентября 2024 года в рамках проведения республиканской акции ´Уважение. Забота. Ответственность´, приуроченной ко Дню пожилых людей, на базе учреждения социальной защиты ´Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.
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