На горе-пикапера из Екатеринбурга завели еще одно уголовное дело

На пристававшего к незнакомым девушкам на улице Дмитрия Гребенкина завели уже второе уголовное дело. Девушки, которые отвечали отказом молодому человеку, получали от него тумаки, если не успевали убежать, – поэтому на пикапера завели уголовное дело за побои.