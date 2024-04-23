На горе-пикапера из Екатеринбурга завели еще одно уголовное дело

На пристававшего к незнакомым девушкам на улице Дмитрия Гребенкина завели уже второе уголовное дело. Девушки, которые отвечали отказом молодому человеку, получали от него тумаки, если не успевали убежать, – поэтому на пикапера завели уголовное дело за побои.
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