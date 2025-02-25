Творог назвали лучшим белковым продуктом для утреннего тоста

Творог на тосте даёт вам 28 г белка на чашку. В целом же рекомендуется начинать день с 30 г. Это даст энергию, насытит и укрепит иммунитет, отмечает Лейси Паттак, зарегистрированный диетолог Top Nutrition Coaching.
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