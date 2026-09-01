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Царьград

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Медведев получил 300 жвачек от «Нью-Йорк Метс» для US Open

Медведев получил 300 жвачек от «Нью-Йорк Метс» для US Open

Даниил Медведев получил от «Нью-Йорк Метс» банку с 300 жвачками перед US Open. Теннисист объяснил, что перенял привычку жевать резинку у бейсболистов, и собирается применить её на турнире.

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