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В офисе генсека ООН выразили обеспокоенность угрозами Зеленского в адрес российской авиации

В офисе генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша выразили обеспокоенность в связи с угрозами главы украинского государства Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

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