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Таможенники пресекли контрабанду синтетических наркотиков на 15 миллионов рублей

Таможенники пресекли контрабанду синтетических наркотиков на 15 миллионов рублей

Более трех килограммов синтетических наркотиков на сумму более 15 миллионов рублей удалось изъять у преступников в ходе совместной операции Таможенной службы, Госнаркоконтроля, МВД и киргизскими силовыми структурами.

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