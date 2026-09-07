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Молжаниновские вести

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Москва выстроила уникальную систему возможностей развития для студентов — эксперт

Москва выстроила уникальную систему возможностей развития для студентов — эксперт

Столица сегодня формирует для студентов комплексную систему возможностей, которая способствует их развитию и реализации молодежных инициатив в разных направлениях.

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