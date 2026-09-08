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Italian airport authorities find crocodile head in man’s luggage

An Italian man is under investigation after authorities at Turin's Caselle airport discovered the head of an endangered crocodile in his luggage.

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