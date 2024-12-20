Собянин рассказал, какие общественные пространства благоустроили в САО

Благоустроены объекты в районах Коптево, Тимирязевский, Савёловский и Восточное Дегунино На своём персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, какие общественные пространства были благоустроены на севере Москвы.
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