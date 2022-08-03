Режиссер Никита Михалков в новом выпуске «Бесогона» расскажет про съедобные гениталии и химическую кастрацию детей

Выпуск выйдет под названием: «Вы или крестик снимите, или трусы наденьте»Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков анонсировал новый выпуск своей авторской программы «БесогонТВ».
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