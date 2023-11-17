Российские беспилотники вспарывают шкуру «Леопардов»

Ежедневно, пробегая взглядом по заголовкам статей различных немецких изданий и встречая тему, связанную с событиями, происходящими на Украине, я уже привык к тому, что читаю очередную кальку с информационных «перлов» украинской пропагандистской машины.
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