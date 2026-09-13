Бензин утром 13 сентября продают на 76 АЗС Липецкой области

По данным мониторинга на 10 часов утра 13 сентября в Липецкой области топливо продают на 76 АЗС. Бензин АИ-92 есть на 56 заправках, АИ-95 – на 46, дизельное топливо – на 46.
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