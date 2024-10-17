Муж подруги влюблен в меня, и она просит, чтобы при нем я одевалась скромнее

Автор этой истории, которая любит ходить на каблуках и надевать элегантные платья, понятия не имела, что ее внешний вид станет горячей темой для обсуждения из-за фантазий мужа ее подруги и их проблем в браке.
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