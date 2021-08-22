12 нестандартных карт, которые покажут нам мир с другой стороны

А вы знали, что на нашу Землю постоянно падают метеориты? И даже есть карта с местами их падения! А то, что на самом деле в Европе довольно плохо знают английский язык? Где больше всего бездомных, вы, наверное, догадываетесь, но есть и такая карта.
А вы знали, что на нашу Землю постоянно падают метеориты? И даже есть карта с местами их падения! А то, что на самом деле в Европе довольно плохо знают английский язык? Где больше всего бездомных, вы, наверное, догадываетесь, но есть и такая карта.
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