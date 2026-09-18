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Царьград

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VGV начинает прием заказов на кроссовер U70 Plus в России

VGV начинает прием заказов на кроссовер U70 Plus в России

Русский дистрибьютор VGV начал прием заказов на кроссовер U70 Plus в комплектациях Elite и Luxury. Кроме того, Toyota представила обновленный Land Cruiser 300 в Японии, а в России стартовали продажи компактного минивэна Suzuki Solio.

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