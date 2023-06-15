Сенатор Пушков назвал «цифровым хоррором» нейросеть с голосом Жириновского

Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков поделился собственной точкой зрения на нейросеть под названием «Жириновский», которая, имитируя голос политического деятеля Владимира Жириновского, делиться своими размышлениями на разные темы.
Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков поделился собственной точкой зрения на нейросеть под названием «Жириновский», которая, имитируя голос политического деятеля Владимира Жириновского, делиться своими размышлениями на разные темы.
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