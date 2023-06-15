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Сенатор Пушков назвал «цифровым хоррором» нейросеть с голосом Жириновского

Сенатор Пушков назвал «цифровым хоррором» нейросеть с голосом Жириновского

Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков поделился собственной точкой зрения на нейросеть под названием «Жириновский», которая, имитируя голос политического деятеля Владимира Жириновского, делиться своими размышлениями на разные темы.

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