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Царьград

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"Самый большой яд на кухне": Блогеры бьют тревогу. Профессор на пальцах объяснил, что нашли в подсолнечном масле

"Самый большой яд на кухне": Блогеры бьют тревогу. Профессор на пальцах объяснил, что нашли в подсолнечном масле

В Сети многие блогеры бьют тревогу - в опале оказалось растительное масло. "Самый большой яд на кухне", - рассказывают сетевые "эксперты", уверяя, что в бутылках с этим продуктом полно "химии".

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