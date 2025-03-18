Составлен топ-10 советов для трудоголиков, как не перегружать себя работой

Психолог Яушева посоветовала не ругать себя за желание отдохнуть Склонным к трудоголизму людям нельзя ругать себя за желание отдохнуть от работы, иначе это приведет к чрезмерной усталости, рассказала news психолог Дарья Яушева.
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