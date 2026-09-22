В Москве к испытаниям подключили пятый беспилотный «Львенок-Москва»

К тестированию на столичных маршрутах присоединился пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». В Краснопресненской трамвайной сети он проходит маршрут № 10 без водителя, а на остальных маршрутах работает под управлением водителя, одновременно изучая местность и собирая информацию.