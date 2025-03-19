19 марта – День моряка-подводника в России

Каждый год 19 марта в РФ отмечают День моряка-подводника. Такую дату выбрали из-за того, что в этот день в 1906 году российский император Николай II своим указом обозначил новый класс отечественных военных кораблей – подводные лодки.
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