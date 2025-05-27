Кто кого уничтожит первым — Россия или Германия? В Госдуме сравнили мощь "Искандера" и Taurus

Депутат Ивлев подметил, что "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем Taurus до России.Днём ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью WDR, что теперь ВСУ могут атаковать Россию дальнобойным оружием, так как Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон сняли ограничения на этот счёт.
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