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Obama-Appointed Judge Halts US Visa Restrictions On Disinformation Gurus Accused Of Censorship

Obama-Appointed Judge Halts US Visa Restrictions On Disinformation Gurus Accused Of Censorship

Obama-Appointed Judge Halts US Visa Restrictions On Disinformation Gurus Accused Of Censorship Authored by Owen Evans via The Epoch Times, A federal judge on Tuesday blocked the Trump administration from enforcing a policy that denied visas and ordered deportations of “disinformation” expert foreign nationals whom it accused of being leading figures in the global “censorship-industrial complex.

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