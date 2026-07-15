Obama-Appointed Judge Halts US Visa Restrictions On Disinformation Gurus Accused Of Censorship Authored by Owen Evans via The Epoch Times, A federal judge on Tuesday blocked the Trump administration from enforcing a policy that denied visas and ordered deportations of “disinformation” expert foreign nationals whom it accused of being leading figures in the global “censorship-industrial complex.
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