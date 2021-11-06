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В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие устроили забастовку

В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие устроили забастовку

В субботу, 6 ноября, порядка 50 китайских граждан, работавших на объекте "Комсомольский НПЗ", самовольно покинули городок строителей ООО "Петро-Хэхуа" и выдвинулись шествием по улице в сторону микрорайона "Дземги" города Комсомольск-на-Амуре.

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