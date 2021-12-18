ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе. Ранее в Европе находились исключительно те истребители F-35 американского производства, которые европейцы приобрели для своих ВВС у Соединённых Штатов.
ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе. Ранее в Европе находились исключительно те истребители F-35 американского производства, которые европейцы приобрели для своих ВВС у Соединённых Штатов.
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