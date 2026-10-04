Huawei Mate 90 получил набор инструментов для продвинутой обработки фото

Флагманская серия умеет создавать 3D-эффекты, подбирать композицию и позы, автоматически ретушировать снимки и превращать фото в кинематографические сцены Huawei расширила возможности камеры серии Mate 90 за счет набора новых инструментов на базе искусственного интеллекта.
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