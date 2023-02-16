Папа римский Франциск получил почетный титул Хранителя леопарда в "Земле леопарда"

Российская заповедная территория "Земля Леопарда" подтвердила в своем Telegram-канале, что папа римский Франциск получил почетный титул Хранителя леопарда и дал уникальное имя одному из дальневосточных леопардов, обитающих на территории заповедника.
Российская заповедная территория "Земля Леопарда" подтвердила в своем Telegram-канале, что папа римский Франциск получил почетный титул Хранителя леопарда и дал уникальное имя одному из дальневосточных леопардов, обитающих на территории заповедника.
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