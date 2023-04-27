Немцы бегут в Россию и уже основывают свои поселения

Вы помните Петра I и Немецкую слободу? А немецких принцесс Романовых во главе с Екатериной II? А возведенные 106 поселений в Поволжье, на левом берегу Волги - с 1763 по 1773 год? В Казахстане, между прочим, перед развалом СССР, число немцев достигло 1 миллиона.