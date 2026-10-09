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Газета.ру

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Пезешкиан предложил создать формат "СНГ+1" с участием Ирана

Пезешкиан предложил создать формат "СНГ+1" с участием Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ в Туркмении предложил создать формат «СНГ+1» для развития диалога и сотрудничества организации с Тегераном.

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