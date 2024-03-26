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Бобров: В Мещанском районе демонтировали самострой на кровле здания 1917 года

Бобров: В Мещанском районе демонтировали самострой на кровле здания 1917 года

В центре Москвы административное здание освободили от незаконной надстройки. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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