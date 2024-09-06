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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

ЕР не смогла мобилизовать своих избирателей в протестном Хабаровске

Явка в первый день выборов в протестном Хабаровском крае оказалась почти самой низкой среди всех регионов, где проходят губернаторские выборы, и составила 12,9% (ниже пока только в Калининградской области).

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